Terrificante disavventura per due lavavetri: il cestello oscilla in maniera incontrollata per un’ora a centinaia di metri di altezza [VIDEO]

Due lavavetri di Oklahoma City sono stati sbalzati a destra e sinistra a centinaia di metri di altezza all’esterno di un edificio dopo che il grande cestello in cui stavano lavorando ha iniziato ad “oscillare in maniera incontrollata”. I due malcapitati sono stati messi in salvo in meno di un’ora dall’inizio della loro terrificante disavventura, ma all’apice di questa situazione, che si è verificata alle 7:45 del mattino (ora locale), dal suolo si poteva vedere il cestello dondolare rapidamente, a volte urtando sul lato del grattacielo di 50 piani, la Devon Tower, con i poveri operai chiaramente spaventati al suo interno. In fondo all’articolo troverete i terrificanti video che mostrano il cestello fare avanti e indietro in aria, colpendo l’edificio e infrangendo i vetri. All’interno del cestello, che era quasi vicino alla cima dell’edificio, si possono vedere gli operai tenersi aggrappati per evitare di cadere.

Sembra che i due siano stati sbalzati all’interno del cestello quasi vicino ai 257 metri di altezza totale dell’edificio. Non è ancora chiaro se i venti abbiano svolto un ruolo nell’improvvisa oscillazione del cestello. “C’era un vento da sud-ovest di 11-22km/h vicino al livello del suolo. Non sono state riportate raffiche più forti nei vicini aeroporti in Oklahoma”, ha spiegato Paul Walker, meteorologo di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. I venti all’altezza del cestello erano probabilmente molto più alti rispetto al suolo, secondo il meteorologo Alex Sosnowski (AccuWeather). Sembra che ci sia stato un effetto “funnel” che ha creato un vortice di vento tra le due cuspidi dell’edificio, ha aggiunto Sosnowski, che ha spiegato che anche un vento di 25km/h a quell’altezza potrebbe far oscillare il cestello in quel modo.

“Questa è una situazione molto pericolosa, per favore evitate l’area”, aveva avvisato il Fire Department della città. La disavventura dei due lavavetri si è conclusa in meno di un’ora, un tempo che deve essere sembrato infinito per i due. Secondo The Oklahoman, il cestello non era raggiungibile neanche dalle scale più alte dei vigili del fuoco, che sono quindi stati costretti a rompere un vetro per mettere in salvo i due operai. Uno dei due potrebbe aver riportato ferite minori, secondo The Oklahoman.