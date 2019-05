Thales Alenia Space e il Consorzio Maxar raggiungono una milestone significativa nella Costellazione di satelliti LEO di Telesat

Thales Alenia Space, Joint Venture Thales (67%) e Leonardo (33%) e Maxar Technologies (NYSE: MAXR; TSX: MAXR), hanno completato una milestone importante per la costellazione LEO di Telesat.

Il consorzio sta significativamente avanzando nelle sue attività, dalla progettazione della parte low-risk per il completamento del sistema LEO, incluso il sistema di ottimizzazione, sviluppo dei requisiti, scambio ingegneristico e prototipazione tecnologica per una design finale avvincente per Telesat Leo, ai segmenti di terra e terminale utenti.

Come annunciato precedentemente, Telesat ha selezionato il consorzio Thales Alenia Space / Maxar Technologies, come uno dei due contractor per la fase di progettazione del sistema di comunicazione end-to-end, inclusi satelliti, gateway, terminali utenti finali, centrali operative e rete di terra. A Gennaio, il consorzio guidato da Thales Alenia Space ha annunciato il successo della System Requirements Review (SRR).

La progettazione dei satelliti di Telesat LEO, proposta dal consorzio Thales Alenia Space / Maxar, si basa sulla combinata e comprovata esperienza delle società congiunte, sulla loro capacità industriale e su una struttura di fornitori solida nel campo dei sistemi satellitari per telecomunicazioni interamente integrati, inclusa la progettazione del payload dell’antenna, l’elaborazione a bordo, link inter-satellitari ottici e produzione di satelliti LEO. Il successo di questa milestone è il risultato del lavoro congiunto ed efficiente dei team delle due compagnie commerciali.

“Insieme a Maxar, offriamo una solida expertise nella realizzazione di sistemi integrati, payload ad alte prestazioni, antenne avanzate e processori, nonché una esperienza di lunga data nella realizzazione di costellazioni di satelliti ad alta tecnologia – ha dichiarato Martin Van Schaik, Vicepresidente Senior Vendite e Marketing di Thales Alenia Space – Considerando i successi di costellazioni sofisticate in orbita realizzate da Thales Alenia Space, confidiamo di permettere a Telesat LEO di fornire low-risk, prestazioni rivoluzionarie e accessibilità dedicata ai sevizi di telecomunicazioni nel mondo”.

“L’acquisizione di questa milestone dimostra il successo di Maxar in stretta collaborazione Thales Alenia Space e sottolinea i passi in avanti fatti nel nostro innovativo e design low-risk per la costellazione LEO di Telesat. Le nostre soluzioni, derivano dall’ esperienza sia di Maxar che di Thales Alenia Space nella realizzazione di costellazioni LEOe includono anche le tecnologie avanzate derivanti dal business di MDA di Maxar – ha affermato Megan Fitzgerald, Maxar Senior Vice President e General Manager of Space Solutions – “Da oltre 60 anni Maxar, Maxar aiuta a rispondere ai requisiti più sfidanti di telecomunicazioni, fornendo alcuni dei più complessi e potenti sistemi di satelliti ad elevata capacità, costruendo un mondo migliore e più connesso”.

Le operazioni di DigitalGlobe, SSL e Radiant Solutions sono state unificate sotto il brand Maxar a Febbraio. MDA continua ad operare come business indipendente insieme all’organizzazione di Maxar.