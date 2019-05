Tornado devastano l’Oklahoma: vittime e dispersi, “il quadro è devastante”

L’Oklahoma, già duramente colpito dalle piogge, viene ora colpito dai tornado: l’area più colpita è stata quella di El Reno, nella periferia di Oklahoma City, dove si registrano almeno due vittime, diversi feriti e dispersi.

Il tornado ha spazzato via un concessionario di auto, un motel ed un parcheggio di roulotte.

“Stiamo cercando i dispersi e procedendo con i salvataggi. Serve l’aiuto di tutti“, ha dichiarato il sindaco di El Reno Matt White in conferenza stampa. “Il quadro è devastante“.

Le operazioni di soccorso proseguono, ma i servizi meteo locali prevedono che almeno fino alla fine del mese la situazione non è destinata a migliorare: sono previste ulteriori piogge e temporali.