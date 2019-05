Toto Cutugno: “Albano Carrisi mi ha salvato la vita, avevo le metastasi che stavano per arrivare ai reni”

Toto Cutugno è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

Toto Cutugno ha svelato: “Albano Carrisi mi ha salvato la vita. Mi rivolgo agli uomini: fate prevenzione, cazzo. Io mi sentivo una roccia dieci anni fa, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre quattro volte, per andare a fare la pipì. Mi sono confidato con Albano e mi ha consigliato un medico. Quel medico che si è accorto, alla prima visita, che non avevo una prostata, ma un melone. Non mi ha fatto uscire dall’ospedale, ha detto subito che era una cosa grave, avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi del cancro mi arrivavano ai reni ed ero finito. Il professor Rigatti, il medico che Albano mi ha consigliato, mi ha salvato la vita. Io sono, grazie ad Albano Carrisi, un miracolato. Ora sto bene, ogni mese vado a fare i controlli, faccio un po’ fatica a camminare, mi stanco facilmente, però sto da Dio“.

Sulla canzone ‘L’Italiano’, che lo ha reso celebre in tutto il mondo: “Ero a Toronto, stavo facendo un concerto in un grandissimo teatro. Alla fine della mia esibizione ho fatto accendere le luci e ho visto la gente che era in sala. 3500 persone con la faccia da italiano. Li ho guardati, mi sono emozionato, e mi sono detto che avrei detto una canzone per loro, una canzone dedicata a tutti quegli italiani che erano in giro per il mondo. Sono andato al ristorante dopo il concerto e con la chitarra in mano mi è venuta fuori la canzone, naturalmente. Volevo farla cantare a Celentano, ha sentito la canzone due volte e poi ha detto che non poteva cantarla. Sono rimasto sbigottito, ma lui ha detto che non voleva farla. E’ stata la mia fortuna. Nell’ultimo cd di Adriano e Mina c’è una mia canzone, siamo sempre in contatto, anche con Claudia Mori. Per me Celentano è il massimo, conoscerlo è un prestigio. E’ un grande artista. Per lui ho scritto tredici canzoni, tra cui ‘Soli’ e ‘Il tempo se ne va’“.

Sulla musica italiana: “Intesa come melodia, la musica italiana è un po’ dimenticata. Oggi ci sono i rapper, i trapper. Poi sono anche bravi questi ragazzi, raccontano storie originali. Ma manca, secondo me, la melodia che ci invidia il mondo intero“.

Sull’Ucraina, che per iniziativa di qualche deputato avrebbe voluto bandirlo dal Paese: “Sono andato a Kiev e ho fatto uno dei concerti più belli della mia carriera. C’è stato un uomo che è salito sul palco, io gli avrei dato un calcio in faccia, ero pronto, ma non si è capito se voleva farmi del male o stringermi la mano. Proprio in questi tempi comunque hanno eletto il nuovo presidente dell’Ucraina: è un mio carissimo amico, ho fatto una trasmissione televisiva a Kiev e il presentatore dell’epoca oggi è diventato presidente“.