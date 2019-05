Tragedia nel Pescarese: incendio in clinica privata, 2 morti

Durante lo spegnimento di un incendio presso l’ospedale Villa Serena di Città Sant’Angelo, nel Pescarese, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi privi di vita di due pazienti disabili.

L’incendio è divampato nella notte in un edificio esterno rispetto al complesso della clinica privata: le vittime sarebbero un 51enne di Vasto (Chieti) e un 63enne di Roccamontepiano (Chieti). Sarebbero morti carbonizzati.

Il personale sanitario della struttura è riuscito a mettere in salvo una terza persona che era nella stanza. Non ci sono feriti. Una settantina le persone evacuate. L’incendio ha interessato solo una parte dello stabile ed è stato spento dai vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e il sindaco di Città Sant’Angelo.