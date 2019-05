Trasporto aereo: SITA fornisce il sistema per la gestione delle operazioni all’Aeroporto di Malta

L’Aeroporto Internazionale di Malta ha installato nei terminal nuovi monitor per le informazioni sui voli basati sull’avanzato sistema Airport Management System di SITA, il fornitore globale di soluzioni IT per l’industria del trasporto aereo. Altamente flessibile, il sistema sviluppato da SITA consente allo scalo di comunicare in modo più efficace le informazioni sui voli – lo stato di ogni volo, l’assegnazione del gate di partenza – migliorando così l’esperienza dei passeggeri in aeroporto, dal check-in fino ai gate.

Il sistema Airport Management di SITA integra in un’unica dashboard centralizzata più moduli utili per la gestione delle operazioni. Attraverso di essi le attività cruciali a terra e in volo – incluse la gestione delle risorse, la programmazione, le informazioni di volo, parcheggio, fatturazione – sono gestite automaticamente e in maniera intelligente, innalzando i livelli di efficienza e riducendo l’errore umano.

Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con l’Aeroporto Internazionale di Malta per fornire una soluzione personalizzata sulle specifiche esigenze, che permettesse di facilitare la gestione di ogni operazione e di migliorare nel contempo l’esperienza dei passeggeri. Per noi è motivo di grande soddisfazione vedere questo progetto prendere forma e rilevarne l’impatto positivo sulle performance dell’aeroporto”.

“Siamo molto vicini all’obiettivo dei sette milioni di passeggeri, e quindi per noi ora è importantissimo sfruttare le possibilità offerte dall’innovazione in modo da avere accesso in tempo reale ai dati, per una pianificazione anticipata, decisioni tempestive e maggiore agilità nella disposizione delle risorse disponibili. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il più possibile l’esperienza dei passeggeri nel nostro scalo e lo svolgimento delle attività quotidiane da parte dei nostri partner”, ha dichiarato Ian Maggi, Responsabile Innovation and Technology dell’Aeroporto Internazionale di Malta.

Airport Management System è stato sviluppato in diverse fasi; la completa implementazione è stata attuata ad aprile in vista del periodo estivo, il più intenso per le attività dello scalo, che quest’anno prevede l’attivazione di diverse nuove rotte e del programma “Cruise and Fly” – naviga e vola.

Nei prossimi mesi l’Aeroporto Internazionale di Malta presenterà anche un nuovo sistema di gestione bagagli, che permetterà a tutti i partner dell’aeroporto di migliorare le operazioni sui bagagli imbarcati, aumentando la sicurezza e riducendo il rischio di irregolarità.