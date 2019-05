Trasporto aereo: SITA garantisce operazioni efficienti all’Aeroporto di Eindhoven

Viggo, l’unico operatore di terra all’Aeroporto di Eindhoven, ha implementato Airport Management System di SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, per la gestione dello scalo, che è uno degli aeroporti regionali a maggior crescita in Europa e nel 2018 ha accolto circa 6,3 milioni di passeggeri su quasi 40mila voli. Il sistema di SITA consente un coordinamento efficiente delle operazioni, assicurando un monitoraggio continuo e tempestività di intervento sulla consegna e lo spostamento dei velivoli e sulle operazioni di rampa eseguite “lato volo” dalle compagnie aeree. Grazie a AirportResource Manager il sistema consente inoltre di tracciare le attività di uno staff di oltre 500 persone. A beneficiare di questo aumento di efficienza saranno i passeggeri in transito nello scalo – che registra voli in partenza e in arrivo a distanza di pochi minuti – che potranno godersi un viaggio piacevole e senza intoppi.

Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha commentato: “Per operare alla massima efficienza è fondamentale che ogni aeroporto e ogni operatore di terra abbiano una visione globale in tempo reale di quello che sta accadendo in aeroporto. Il nostro Airport Management System fornisce questa visione: è per noi motivo di grande soddisfazione vedere come la nostra tecnologia supporti le attività di uno degli aeroporti più efficienti d’Europa”.

Martijn Limburg, Managing Director di Viggo, ha dichiarato: “Airport Management System di SITA ci dà nuove funzionalità e maggiore efficienza, consentendoci di avere una visione integrata in real-time delle operazioni, sia nel terminal che ‘lato volo’. Il sistema di SITA ci aiuta a garantire prestazioni puntuali, rendendo più efficace l’uso di tutte le nostre risorse con l’impostazione di tempistiche uniformi. Grazie a questa soluzione, permettiamo ai nostri viaggiatori di vivere un’esperienza di viaggio migliore e allo stesso tempo manteniamo l’efficienza dello staff ai più alti livelli”.

Dal 2020 la tecnologia di SITA sarà implementata anche all’Aeroporto di Lelystad, il nuovo aeroporto regionale dei Paesi Bassi, dove offrirà una soluzione di gestione scalabile in grado di supportare il modello adottato da Viggo per la gestione del personale di terra multitasking.

SITA e Viggo lavorano insieme da molti anni; Viggo è stato il primo consulente con licenza di Airport Management System per altri clienti di SITA. Grazie a questa proficua collaborazione, oggi la soluzione di SITA si combina con le conoscenze operative e l’esperienza di Viggo con il risultato di un’implementazione di successo, che fornisce ai clienti un controllo reale e un quadro generale delle operazioni giornaliere.