“Tree Stories”, viaggio alla scoperta degli alberi più straordinari del mondo

Un viaggio alla scoperta degli alberi più straordinari del mondo attraverso i racconti di chi se ne prende cura e li tutela. È la serie in cinque episodi dal titolo “Tree stories. Alberi che raccontano”, in onda da lunedì 27 maggio alle 14.10 su Rai5. In ciascuna puntata, la serie racconta due alberi situati in due diverse parti del mondo: dal Baobab del Senegal alla Sequoia statunitense, dal Banyan in India all’Araucaria del Cile, da un gigantesco Cipresso in Messico al Ciliegio in Giappone. Che siano secolari, immensi, o che custodiscano leggende, questi alberi testimoniano la storia dell’uomo, di generazione in generazione. Sono alberi straordinari, come sono straordinari gli uomini e le donne che se ne prendono cura e li proteggono. Le riprese in alta definizione, effettuate da droni e in time-lapse, rivelano tutti i segreti di queste piante, dalle loro radici fino alla vetta.