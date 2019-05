Tumore al seno: al via il progetto di ricerca Radiomica Exprivia/Italtel e Sirm

Un progetto di ricerca in radiomica, con l’obiettivo di ottimizzare le informazioni diagnostiche delle indagini radiologiche e di individuare ulteriori reperti che siano di ausilio nel predire con maggiore precisione e con largo anticipo l’insorgenza dei tumori, la loro evoluzione e scegliere la terapia più efficace, a cominciare da quelli al seno. Il progetto avviato da Exprivia|Italtel e dalla Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), società scientifica a cui aderiscono la quasi totalità dei medici radiologi italiani, oltre 10.000. Exprivia, grazie alla collaborazione con la sezione di senologia della Sirm – riferisce una nota – sta sviluppando un avanzato sistema di refertazione radiologico (Ris), che raccoglie le informazioni relative alle anamnesi, fattori predisponenti, diagnosi radiologica ed elementi di radiomica.

Tutte queste informazioni sono elaborate con algoritmi di Intelligenza artificiale, in grado di affiancare i medici specialisti nelle decisioni cliniche. Il progetto sarà annunciato in occasione della tappa barese di ‘Race for the Cure’, la più grande manifestazione in Italia per la lotta ai tumori del seno organizzata dall’Associazione Susan G. Komen Italia e sostenuta da Exprivia|Italtel. Il gruppo sarà presente a Roma e a Bari con una squadra aziendale che gareggerà domenica 19 maggio. Inoltre terrà a Bari un incontro intitolato “Sanità e tecnologie. Per una sanità più accessibile e uguale” nell’area conferenze del Villaggio Rosa.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a collaborare con la Sirm – dichiara Domenico Favuzzi, a capo di Exprivia|Italtel – l’impiego del nostro sistema Ris, infatti, consentirà̀ di condividere e rendere fruibili ai vari centri di ricerca, in tempo reale, referti, immagini e dati elaborati con tecniche di Intelligenza Artificiale e facilitarne lo studio ai fini diagnostici e terapeutici. Inoltre, diamo il nostro contributo alla ricerca aderendo a un’iniziativa importante come la ‘Race for the Cure’, che ci vede coinvolti in prima linea anche per discutere di sanità del futuro e tecnologie che migliorano l’accessibilità in ambito sanitario”.

“La Giornata della radiologia senologica, promossa con il contributo del ministero della Salute – afferma Roberto Grassi, presidente Sirm – è una iniziativa in favore della diagnosi precoce del tumore mammario; attraverso un programma di informazione rivolto alle donne, invitate ad eseguire l’esame mammografico con lo scopo di identificare l’eventuale malattia in fase precoce e riuscire a modificarne l’evoluzione. A questo scopo, l’accordo con Exprivia e l’uso di sistemi evoluti di intelligenza artificiale consentiranno di aggiungere alla consueta attività dei medici radiologi l’apporto della radiomica, migliorando l’accuratezza della diagnosi, fornendo utili elementi per la prognosi, al fine di aumentare la probabilità di successo di una cura personalizzata”.