Tumori: accordo tra Fondazione Airc e Banco Bpm per il supporto alla ricerca

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Banco BPM firmano oggi un accordo in esclusiva per cinque anni, durante i quali Banco BPM sarà a fianco di AIRC come partner istituzionale di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e di divulgazione della corretta informazione sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

L’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e il Presidente di Fondazione AIRC, Pier Giuseppe Torrani, hanno sottoscritto l’accordo presso la sede milanese della Banca. Questa partnership si inserisce in una piu’ ampia visione di responsabilita’ sociale di Banco BPM, che vede la partecipazione attiva della Banca verso tutte quelle iniziative volte a creare valore sostenibile nel tempo nonche’ a promuovere lo sviluppo dei territori in cui opera. Il progresso della ricerca scientifica, che AIRC promuove e sostiene da oltre 50 anni, incontra in Banco BPM un primario sostenitore, convinto del valore di questa iniziativa nei confronti della comunita’ e nello sviluppo del Paese.

“La partnership con Fondazione AIRC – commenta Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM – ha un grande valore per la Banca sia per il coinvolgimento dei colleghi e delle loro famiglie, sia dei clienti e delle comunita’ locali. Crediamo fortemente nella valenza della ricerca e della sua divulgazione. Far parte di un territorio significa non solo lavorare con i suoi attori principali, famiglie e imprese, ma anche condividere e restituire beneficio con iniziative che portano con se’ un valore indiscutibile”.

“Territorio e comunita’ sono due pilastri di Fondazione AIRC: 17 Comitati Regionali, 20mila volontari, 4 milioni e mezzo di sostenitori, 5mila ricercatori che lavorano nei laboratori di tutta Italia, pubblici e privati – aggiunge Niccolo’ Contucci, direttore Generale di Fondazione AIRC -. Attenzione al territorio significa raccogliere fondi e poi restituirli alla comunita’ attraverso l’impegno dei ricercatori, valorizzando ogni singolo euro che riceviamo dalle donazioni di privati, aziende e dal 5 per 1000 dei contribuenti, garantendo che venga destinato solo alla migliore ricerca sul cancro, nell’interesse dei pazienti e delle loro famiglie. La partnership fra AIRC e Banco BPM rispecchia questa visione e ci consentira’ di sostenere concretamente e con continuita’ il progresso della ricerca sul cancro in Italia”.