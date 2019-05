Turbolenza sul volo Roma-Tokyo

Lieve contusione per un’assistente di volo Alitalia sul volo Roma–Tokyo Narita, operato da un B777, a causa di una forte turbolenza. Lo si apprende da fonti della compagnia. L’aereo, che poi è atterrato regolarmente nella capitale giapponese, ha incontrato una turbolenza in ‘area chiara’ (termine tecnico che indica che non era segnalata dalle strumentazioni di bordo). In quel momento, tutti i passeggeri avevano le cinture di sicurezza allacciate mentre alcuni assistenti di volo, come previsto dalla procedura, stavano terminando le operazioni di avvicinamento e, dunque, non erano assicurati ancora ai sedili.

Un’assistente di volo, durante la turbolenza, riferiscono le stesse fonti, ha sbattuto leggermente la testa ed è stata medicata al suo arrivo a Tokyo. L’hostess è stata dimessa e dovrebbe essere in grado di tornare operativa con il volo di oggi.