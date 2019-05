Turchia, si stacca la parete di una montagna: gigantesca frana nel sud del Paese [VIDEO]

Una devastante frana si è verificata nel distretto di Birecik, nella provincia meridionale di Samliurfa, in Turchia. Il video che trovate in fondo all’articolo mostra l’esatto momento in cui crolla la parete di una montagna, causando l’enorme frana che ha creato una grandissima nube di polvere nell’aria e lanciato detriti nella direzione degli astanti increduli. L’incidente si è verificato dopo un periodo di caldo che ha fatto sciogliere la neve e ammorbidito il suolo. Secondo i media locali, è la seconda grande frana a colpire l’area nelle ultime settimane.

Le persone presenti sul luogo dell’evento hanno filmato il momento in cui l’enorme massa di terra è venuta giù dalla montagna fino alla strada sottostante. Sul luogo, decine di veicoli ai piedi della montagna erano parcheggiati appena oltre le rocce e i detriti in caduta, che hanno ingoiato la strada in una gigantesca nube di polvere. Diversi testimoni sono stati costretti alla fuga per raggiungere un posto sicuro. Nelle riprese dall’alto, sono visibili le conseguenze della frana, con enormi massi che ricoprono una strada pedonale.

Secondo quanto riportato, non ci sono feriti a causa della frana, che ha danneggiato due veicoli a causa delle rocce in caduta. Le autorità locali hanno messo in sicurezza l’area, mentre molti massi sono stati distrutti e portati via dai mezzi pesanti.