Tutta Salute: alla scoperta delle virtù della birra

Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 13 maggio, alle 10.45 su Rai3, si parlerà di stipsi, un problema che interessa 4 milioni d’italiani. Le donne che ne soffrono, sono tre volte più numerose degli uomini. A spiegare come curarla sarà la professoressa Elisabetta Buscarini, gastroenterologa preso l’Ospedale Maggiore di Crema. La birra, secondo diverse fonti storiche, risalirebbe addirittura alle antiche popolazioni dei Sumeri e degli Egizi. E’ vero che se bevuta in quantità moderata, può avere effetti benefici sul nostro organismo? Lo dirà Lorenzo Maria Donini, professore di Scienze dell’Alimentazione presso l’Università La Sapienza di Roma. Sarà vero che una mela al giorno toglie il medico di torno? Nei tanti proverbi sulla salute, c’è anche una base di verità? Farà chiarezza la dottoressa Carla Bruschelli, specialista di Medicina interna dell’Azienda Sanitaria Locale di Roma, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.