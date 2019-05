Tutta Salute: focus su infezioni respiratorie, invecchiare bene, olio d’oliva, chirurgia estetica

Verrà dedicato ampio spazio alle infezioni respiratorie, che si manifestano sotto forma di otite, tosse o asma, nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 27 maggio, alle 10.30 su Rai3. Se ne parlerà con il professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Università di Udine. Francesco Landi, Primario di Riabilitazione Geriatrica al Policlinico Gemelli di Roma, spiegherà poi come un corretto stile di vita influenza il nostro organismo.

Si parlerà anche dell’olio di oliva: numerose le pubblicazioni scientifiche che ne hanno evidenziato gli effetti sulla salute umana. In particolare è stato riconosciuto il potere di ridurre il rischio di malattie coronariche, aterosclerotiche e più in generale i processi ossidativi: ne spiegherà tutte le virtù la professoressa Maria Grazia Spalluto, Docente di Fitoterapia all’Università Tor Vergata di Roma.

Infine spazio alla chirurgia estetica. Quando è veramente necessaria? Quanto è importante rivolgersi ad un valido specialista? Farà chiarezza Valerio Cervelli, Direttore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva presso l’Università di Roma Tor Vergata, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.