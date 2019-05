Ucraina, bellezza low cost: la Valle dei Narcisi in fiore a maggio nella splendida Riserva dei Carpazi

Maggio è il mese ideale per una fuga di primavera in Ucraina. In questo periodo uno dei percorsi suggeriti è l’incantevole Valle dei Narcisi in Carpazia, un luogo unico al mondo dove riscoprire la bellezza della natura e il profumo penetrante e dolce dei narcisi. Dai ritmi lenti e dai sapori semplici e genuini, l’Ucraina è sempre più meta privilegiata del turismo internazionale grazie alla sua offerta tra natura, storia e tradizioni a prezzi ancora molto accessibili.

Per godere della fioritura dei narcisi, un tripudio di bellezza unico al mondo che merita una visita almeno una volta nella vita, si deve raggiungere la città di Khust e da qui partire per uno dei percorsi suggeriti nella riserva a Rachiv. La Valle dei Narcisi è la più grande riserva naturale in Europa e nel mondo di questa specie botanica, ben duecentosettanta ettari di fioritura.

Il Narciso, in pericolo di estinzione tant’è che risulta protetto dal 1970, rende questa valle dei Carpazi, Biosfera UNESCO, una delle meraviglie d’Europa.

Ancora poco conosciuta dal turismo internazionale, la Riserva, è un must per gli amanti della natura. Qui si può godere appieno della straordinarietà dei paesaggi. Il Parco Nazionale dei Carpazi possiede un ecosistema ancora incontaminato, paesaggi mozzafiato, vasti laghi, cascate e foreste vergini che sono l’habitat di un considerevole numero di specie botaniche e animali rare. Il Parco è attrezzato per offrire visite guidate, percorsi didattici, escursioni, passeggiate, attività come ciclismo amatoriale, equitazione, arrampicate e visite nelle grotte.

La città di Rachiv è la base migliore da cui partire per l’esplorazione dei Carpazi meridionali. Qui i servizi turistici si stanno rapidamente sviluppando ed è possibile dormire nei cottage e nei piccoli alberghi dove, ancora oggi, è possibile pernottare a partire da soli quindici euro a notte per due persone, come ad esempio l’Hotel Oberig, una semplice quanto romantica Guest House in legno con stanze confortevoli, le cui camere vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra i migliori alberghi della zona c’è anche l’Hotel Olenka, una tranquilla oasi nel verde, che dispone di uno dei ristoranti più eleganti della regione. Un’altra alternativa è il Rakhiv Plai, una pensione situata a novecento metri dal livello del mare che, oltre ad offrire una splendida vista su alcune delle vette più alte e belle dei Carpazi, offre l’opportunità di praticare equitazione, tiro con l’arco e permette ai suoi ospiti di collaborare alla mungitura delle mucche, a imparare a fare il formaggio e bere il latte fresco.