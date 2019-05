Ungheria, incidente sul Danubio: tutti i passeggeri dell’imbarcazione sprovvisti di salvagente

Si aggiungono informazioni sull’incidente avvenuto ieri sul Danubio, secondo i media ungheresi i passeggeri della piccola imbarcazione da crociera, di cui il naufragio ha causato 7 morti e 21 dispersi, non indossavano i giubbotti di salvataggio. La notizia è stata riporta la BBC, citando i media ungheresi.

Nel frattempo proseguono le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ostacolate dalla pioggia e dai temporali che hanno sferzato il fiume e la città per tutto il giorno. Ricerche estese anche al tratto del Danubio che scorre in territorio serbo, dove potrebbero essere stati trascinati i dispersi. Anche le vittime di cui finora sono stati recuperati i corpi non indossavano salvagente e alcuni sono stati trovati a grande distanza dal luogo del naufragio.