Università: alla Luiss la campagna per ridurre la plastica

Nei Paesi europei ogni cittadino produce più di 30 chili di plastica. Per garantire la salvaguardia del pianeta e assicurarne il futuro, è ormai improrogabile la formazione di una nuova cultura della sostenibilità ambientale, richiesta a gran voce dai giovani negli ultimi mesi.

A mobilitarsi c’è anche la Luiss Guido Carli che, in occasione del Career Day: “I Giovani e il lavoro” in programma martedì 7 maggio a viale Romania, lancerà la campagna #LuissPlasticLess, che fa parte dell’iniziativa #StopSingleUsePlastic promossa dall’Associazione Marevivo, il CoNISMa e la Crui.

Per l’occasione sarà presente il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che parteciperà alla cerimonia di premiazione dei laureati, che vedra’ tra gli altri, gli interventi della Presidente Emma Marcegaglia, del Rettore Andrea Prencipe e del Direttore Generale Giovanni Lo Storto, a partire dalle ore 10:30.

L’Ateneo intitolato a Guido Carli aggiunge cosi’ un tassello al percorso di sostenibilità con una nuova importante iniziativa che coinvolge tutta la comunità dagli studenti ai docenti fino agli amministrativi, per sensibilizzare al rispetto dell’Ambiente e alla tutela del bene più prezioso, l’acqua. L’iniziativa è in linea con le posizioni del Parlamento Europeo e con la proposta legislativa della Strategia Europea sulla plastica, che vieterà, dal 2021, la vendita di molti prodotti in plastica monouso.

Per l’occasione, 10 mila borracce brandizzate Luiss verranno consegnate in omaggio agli studenti per disincentivare l’acquisto e l’utilizzo quotidiano di bottiglie di plastica e saranno nuovi dispenser di acqua senza bicchieri nelle sedi dell’Universita’. Allo stesso modo, i distributori di bevande calde erogheranno esclusivamente materiali monouso in carta. In programma anche gli impattatori di rifiuti per favorire un corretto riciclo dei prodotti.