Università: “sindrome” da cultura generale per i candidati ai test di Medicina

Il 14 maggio circa 2.000 studenti di quinta superiore parteciperanno ad Alpha Test On Tour, il primo ‘live’ della preparazione per i test di Medicina di settembre. “L’alta adesione all’evento in un periodo così anticipato rispetto a settembre è probabilmente dovuta alla ‘sindrome da cultura generale’ scatenata dalla decisione del Miur di inserire nel test 2019 ben 12 domande di cultura generale al posto delle tradizionali due – sottolinea Alpha Test – A questo si aggiungono i consueti dubbi sugli scorrimenti della graduatoria nazionale e sulla procedura di iscrizione al test, da fare quest’anno durante il periodo della maturità“.

“Si tratta di una simulazione in aula dell’esame, preceduta da un momento di informazione e confronto su molti aspetti che preoccupano i ragazzi“, precisa Alpha Test. Queste le città del tour: Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Padova, Bari, Taranto, Foggia, Cosenza, Catania, Firenze, Ancona, Pescara, Brescia, Verona, Trieste, Genova (dove l’incontro è previsto il 15 maggio). In aula i docenti Alpha Test risponderanno alle domande dei ragazzi. Verrà poi il momento della simulazione vera e propria: 60 domande in 100 minuti per capire cosa aspettarsi a settembre.

Entro la fine di maggio ogni studente riceverà il suo risultato, inserito in una mini-graduatoria insieme a quello degli altri partecipanti. L’iniziativa è gratuita – conclude Alpha Test – e aperta anche a chi farà il test di Veterinaria e delle Professioni sanitarie.