Uno tsunami che si abbatte sul litorale romano: martedì 7 maggio la simulazione

Uno tsunami che si abbatte sul litorale romano: l’evento verrà simulato martedì 7 maggio presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, in provincia di Roma, nel corso dell’evento dimostrativo ”Duplice uso sistemico: impiego innovativo delle Forze Armate al servizio del Paese”.

Dalla costituzione di una sala operativa per la gestione dell’evento, al soccorso aereo, alla tutela del patrimonio culturale, passando per il trasporto di malati altamente infettivi e le attività di decontaminazione da sostanze chimico-batteriologiche e radioattive: la Difesa mostrerà agli studenti delle scuole presenti le capacità con cui le Forze Armate e l’Arma dei Carabinieri supportano la Protezione Civile in caso di emergenze nazionali.

Gli eventi sismici e il maltempo che hanno più volte colpito l’Italia, la lotta al terrorismo e il rafforzamento della sicurezza interna, hanno infatti comportato un progressivo coinvolgimento delle Forze Armate che hanno messo a disposizione dei cittadini le proprie capacità, il proprio addestramento e i propri mezzi in un quadro di attività sinergiche svolte dalle diverse Amministrazioni dello Stato e coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile.