Uragano Michael: Trump assicura alla Florida aiuti per 448 milioni di dollari

Per la ricostruzione dopo il passaggio dell’uragano Michael, avvenuto lo scorso ottobre, il presidente Donald Trump ha assicurato alla Florida aiuti per 448 milioni di dollari.

“I soldi arriveranno immediatamente. Nessuno scherzo, nessun rinvio“, ha dichiarato il tycoon durante un comizio a Panama City, precisando che il governo in molti casi pagherà il 90% delle spese.