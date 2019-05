Urban 20, la Raggi a Tokyo firma accordo sul Clima: “insieme alle grandi città del mondo contro i gas serra”

Sottoscritto a Tokyo un documento per esortare i leader del G20 per un cammino più sostenibile per contrastare i cambiamenti climatici. Anche l’Italia presente all’incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Le città e i cittadini fanno sentire la loro voce per disegnare il futuro. Dobbiamo agire urgentemente sui cambiamenti climatici, favorire l’inclusione sociale e puntare su una crescita condivisa e sostenibile“. Il commento su Facebook della capitale.

“È quanto chiediamo con forza ai leader dei governi del G20. Io e gli altri sindaci e governatori delle principali città che fanno parte dell’Urban 20 abbiamo sottoscritto oggi a Tokyo un documento condiviso con queste richieste per affidarle al premier giapponese Shinzo Abe in vista del G20 che il Giappone ospiterà a fine giugno. Tokyo, Roma, Berlino, Giacarta, Los Angeles, Helsinki, Durban, Osaka e altre grandi città del mondo sono unite con questo obiettivo”. “L’U20 esorta i leader del G20 a garantire l’abbassamento del picco delle emissioni di gas serra. Una sfida che insieme possiamo e dobbiamo vincere nell’interesse di tutti noi“.