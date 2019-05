Usa, 21 tornado negli stati centrali

Almeno 21 tornado hanno colpito diverse zone in Oklahoma, Texas, Missouri e Alabama da ieri sino a stamattina, secondo il National Weather Service, e altri potrebbero colpire alcune parti del Missouri e dell’Arkansas.

Intanto, forti temporali con grandine e venti da uragano stanno flagellando zone degli Stati Uniti centrali, con 17 milioni di persone in stato di allerta, incluse Oklahoma City e Tulsa, Wichita in Kansas, Kansas City e St. Louis in Missouri. Poiche’ le tempeste hanno colpito ripetutamente le stesse zone recentemente, c’e’ una seria minaccia di inondazioni nelle pianure e nel Midwest.

L’allerta per le alluvioni e’ scattata per i prossimi giorni anche negli Stati Uniti centrali.