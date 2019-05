Gli USA intercettano 4 bombardieri e 2 aerei militari russi vicino alla costa dell’Alaska

4 bombardieri e 2 aerei militari russi sono stati intercettati nei pressi della costa dell’Alaska dalla North American Aerospace Defense Command (NORAD), secondo una dichiarazione dell’organizzazione. Gli aerei russi stavano accedendo all’Alaskan Air Defense Identification Zone quando sono stati intercettati, ma sono rimasti nello spazio aereo internazionale, senza entrare in quello americano o canadese, secondo la NORAD.

La NORAD ha spiegato che gli aerei russi compiono missioni programmate sulle acque neutre dei mari dei Ciukci, di Bering e di Ochotsk, così come lungo la costa occidentale dell’Alaska e la costa settentrionale delle Isole Aleutine.

Questi eventi sono avvenuti nel clima delle tensioni esistenti tra Russia e Stati Uniti. Una conferenza stampa del Segretario di Stato americano Mike Pompeo e della sua controparte russa, Sergey Lavrov, ha svelato che esiste una serie di campi in cui le due nazioni non sono riuscite a trovare un accordo dopo i colloqui. Lo scorso settembre, due aerei militari americani, di base in Alaska, hanno intercettato due bombardieri russi sull’Oceano Artico e lo scorso maggio, ancora due bombardieri russi sono stati intercettati vicino alla costa occidentale dell’Alaska.