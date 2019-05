USA, Trump dichiara l’emergenza nazionale per “minaccia tecnologica”: vendite di Huawei e ZTE verso il divieto totale

Donald Trump firma un ordine esecutivo che dichiara l'”emergenza nazionale” per le minacce contro la tecnologia americana. “Il presidente ha detto che l’amministrazione farà tutto il necessario per tenere al sicuro l’America e – spiega la Casa Bianca – proteggerla dagli avversari stranieri che attivamente e in modo crescente cercano di sfruttare le debolezze delle nostre infrastrutture per le telecomunicazioni”. Il provvedimento puo’ imporre paletti, se non vietare del tutto, le vendite di Huawei e ZTE negli Usa