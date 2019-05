Vaccini: “auguri di morte” al sindaco Rimini dopo segnalazioni, ordinanze e sanzioni

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, dopo la segnalazione in Procura di 10 famiglie “no vax” e la nuova ordinanza che prevede sanzioni giornaliere fino a 500 euro per coloro che non vaccinano i figli, è oggetto di critiche via internet, ed ha ricevuto anche “auguri di morte”.

Il primo cittadino ha precisato che negli ultimi dieci giorni ha ricevuto anche inviti ad andare avanti assieme a provvedimenti simili emanati da altri Comuni romagnoli come Cesena.