Valanghe: nuovi parametri per i ricoveri ospedalieri delle vittime

Gli esperti del centro di ricerca “Eurac Research“, insieme a colleghi europei e statunitensi, hanno sviluppato nuovi parametri di riferimento in modo da fornire indicazioni per le decisioni di ricovero ospedaliero di vittime di valanghe.

Una corretta valutazione iniziale è di grande importanza perché consente di dare una chance di sopravvivenza a chi viene sottoposto al trattamento.

La ricerca ha analizzato i dati di 103 vittime di valanghe che sono state ricoverate in stato di arresto cardiovascolare in grandi ospedali in Europa tra il 1995 e il 2016.