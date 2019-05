Venezia, solcare i canali a bordo di un “tappeto volante”: i VIDEO che spopolano sul web

Per incontrare Aladdin a bordo del suo tappeto volante, basta viaggiare un po’ con la mente e immaginare di immergersi nel mondo delle favole Disney. Oppure di questi tempi, basta visitare Venezia per trovarne uno che fa surf sulle acque dei suo canali. Sembra un’assurdità, eppure sui social spopolano le immagini di un uomo che a bordo di un misterioso “tappeto volante” solca i canali della città, suscitando tanta curiosità e anche tanto divertimento. Come potete vedere nei video in fondo all’articolo, l’uomo arriva in piedi a bordo del suo misterioso mezzo sollevato a pochi centimetri dall’acqua, indossando camicia bianca e smanicato verde oppure si abbassa per passare sotto un ponte e continuare la sua corsa tra i canali.

In rete, non poteva che essere ribattezzato come “Aladdin” e qualcuno ha anche ricordato l’omonimo film della Disney che uscirà il 22 maggio nei cinema italiani. Insomma, qualcosa di insolito e divertente che ha lasciato incuriositi tutti. In realtà, a guardare bene, si può notare una pinna, un sostegno del famigerato “tappeto” e probabilmente ci sarà un motore che lo aziona e che porta il suo passeggero a solcare le acque di Venezia con grande scioltezza. Si chiama hydrofoil o foil surfing. Di seguito, i video delle scene a dir poco bizzarre tra i canali di una delle città più belle del mondo, in cui spesso i turisti se le inventano di tutti i colori, aiutati dalle peculiarità del suo ambiente.