Veronica Grieco, laureanda in Matematica dell’Università di Genova, vince la finale nazionale di FameLab

Veronica Grieco, studentessa all’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale in Matematica(curriculum “matematica generale”) dell’Università di Genova, si è aggiudicata il primo posto alla finale nazionale di FameLab, competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatori e studenti universitari.

FameLab è un talent della scienza in cui i partecipanti hanno a loro disposizione solo tre minuti per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona e che devono esporre con chiarezza, esattezza e carisma.

Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab coinvolge oggi oltre 30 paesi in tutto il mondo. In Italia, per l’edizione 2019, le pre-selezioni si sono svolte in 12 città: Ancona, Bari, Catania, Firenze, Foggia, Genova, L’Aquila, Lecce, Pavia, Perugia, Roma e Trieste. Da queste, i 20 concorrenti migliori, provenienti da università, istituti di ricerca, musei ed enti pubblici, sono stati selezionati per partecipare a una masterclass in comunicazione della scienza,che si è svolta a Perugia dal 12 al 14 aprile, e sono stati ammessi alla finale di Milano.

La finale nazionale di FameLab, presentata da Tiziano Storti, attore e maestro d’improvvisazione teatrale, ha visto la collaborazione di una prestigiosa giuria composta da:

Roberto Battiston – Ordinario di Fisica Sperimentale, Università di Trento, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

Assunta Croce – Responsabile di YouScientist, programma Scienza&Società dell’Istituto FIRC di Oncologia molecolare

Francesca Parviero – Digital HR & Learning Experience Designer, prima LinkedIn EMEA Talent Solutions Partner italiana

Maria Xanthoudaki – Direttore Education & CREI (Centro di Ricerca per l’Educazione Informale) al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano

Spetta ora a Veronica l’onore di rappresentare il nostro Paese alla finale di FameLab International 2019 che si terrà durante il Cheltenham Science Festival, in Gran Bretagna, il 5 e 6 giugno 2019.

“Ho deciso di partecipare un po’ per sfida verso me stessa, un po’ per vincere la timidezza e mettermi in gioco.” – ha dichiarato Veronica subito dopo la sua proclamazione– “È stata un’esperienza nuova, mi sono divertita moltissimo e ho avuto modo di confrontarmi con altri ragazzi appassionati di diversi ambiti della scienza.

In finale ho cercato di scardinare i preconcetti e i pregiudizi che esistono sulla materia che tanto mi appassiona, di far comprendere come la forza della matematica stia nella sua creatività e nell’immaginazione e non solo nella sua capacità di poter descrivere la realtà. Un foglio di carta si può piegare su se stesso solo sette volte, ma se usiamo la matematica possiamo piegarlo tante volte da coprire la distanza che separa la Terra dalla Luna.

In parole semplici, ho cercato di dire che la matematica è bella.”