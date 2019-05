Viaggi: nell’ultimo mese boom del turismo nelle location di Game of Thrones

Non ci sono dubbi che Game of Thrones, di HBO, sia un fenomeno televisivo mondiale, seguito da milioni di telespettatori in tutto il mondo. Oltre ad affascinare per i suoi personaggi, la storia, i misteri, i costumi e le battaglie epiche, i luoghi dei Sette Regni sono diventati mete di pellegrinaggio per migliaia di appassionati, che pianificano le loro vacanze per visitare i mitici scenari della serie. Una tendenza in crescita secondo il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost che ha constatato come nell’ultimo mese si sia registrato un incredibile aumento delle ricerche di 6 città, in particolare dal 22 aprile, data di inizio dell’ottava stagione.

Il team di Jetcost ha analizzato il numero di ricerche di voli verso gli aeroporti più vicini alle principali location del Trono di Spade, confrontando i risultati con quelli del mese precedente. Dubrovnik e Belfast sono quelle che hanno registrato l’aumento maggiore, rispettivamente con un 260% e un 225%.

Anche i dati di Google Trends confermano l’interesse globale per i luoghi in cui è stata girata la serie, basti pensare che ricerche già popolari come “dove è stato girato il Trono di Spade” e “location del Trono di Spade”, negli ultimi 30 giorni sono aumentate del 180% la prima e del 250% la seconda.

Gli aeroporti più vicini ai principali luoghi del set di Game of Thrones con il maggior incremento di ricerche nell’ultimo mese sono stati:

1. Dubrovnik, Croazia (Approdo del Re, Casa degli Eterni, Fortezza Rossa) – 260%.

2. Belfast, Irlanda del Nord (La Strada del Re, Invernalia, Battaglia di Hardhome) – 225%.

3. Siviglia, Spagna (Giardini dell’Acqua del Palazzo del Regno di Dorne, Fossa di Daznak, Pozzo del Drago) – 215%.

3. Reykjavik, Islanda (Nord del Muro) – 205%.

5. Girona, Spagna (Braavos, Approdo del Re, Vecchia Città) – 170%.

6. Essaouira, Marocco (Astapor, Città Gialla) – 130%.

Oggi molte di queste destinazioni hanno saputo sfruttare questo fenomeno e diversi tour operator si sono organizzati per offrire escursioni specifiche per visitare i luoghi della serie.

Un portavoce di Jetcost ha dichiarato: “C’è stata molta attesa tra i fan di tutto il mondo per l’inizio dell’ultima stagione di Game of Thrones, serie girata in modo magnifico e grandioso e in cui è stata posta molta attenzione alle location dei Sette Regni; non meraviglia, quindi, che migliaia di fan ora organizzino le vacanze per visitare i luoghi dove sono state girate molte delle mitiche scene e con l’inizio di questa nuova stagione un mese fa abbiamo notato un incredibile aumento delle ricerche di voli per raggiungere le principali località dove è stata ambientata, segno che l’interesse è in continua crescita”.