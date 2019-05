Viaggi & Turismo, Australia: Qantas annuncia voli diretti per Londra, New York

Alan Joyce, amministratore delegato della compagnia australiana Qantas, ha annunciato che a partire dalla fine del 2019, l’aerolinea offrirà voli diretti da Sydney e Melbourne a Londra, e da Sydney a New York: il primo tragitto avrà una durata di circa 21 ore, mentre il secondo di circa 19 ore.

“Si tratta di un progetto molto importante per Qantas, che definirà il futuro della nostra compagnia per il prossimo decennio,” ha dichiarato Joyce.

Lo scorso anno Qantas ha inaugurato la rotta Perth-Londra, della durata di 17 ore