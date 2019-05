Viaggiatore tradizionale o globetrotter avventuroso? Basta ‘seguire il naso’ per scoprire qual è la vacanza più adatta a noi

Il profumo è uno degli ‘accessori’ che dice molto di una persona e può aiutare a capire meglio la sua personalità e le sue inclinazioni. Ogni fragranza è in grado di evocare un’intera esperienza, riportandoci indietro nel tempo e facendo riemergere ricordi e sensazioni apparentemente dimenticate. Tutto ciò accade perché la memoria olfattiva è quella che si fissa meglio nella nostra mente e che, inconsapevolmente, plasma il nostro modo di percepire il mondo.

Initial, azienda leader mondiale in servizi per l’igiene e profumazioni per ambiente, con il brand Premium Scenting, è attenta a questo tema e studia la correlazione tra ambienti e profumi e di come questi ultimi abbiano un ruolo fondamentale nell’influenzare – in modo sia positivo sia negativo – la percezione del mondo che ci circonda. L’olfatto è uno dei sensi più forti e sviluppati che ci consente di distinguere circa un trilione di combinazioni di profumi diversi e, anche quando facciamo fatica a identificare gli odori con precisione, ne siamo comunque colpiti e riconosciamo le associazioni che evocano.

Per questa ragione, ad esempio, una delle principali tendenze in voga negli hotel più d’avanguardia riguarda la capacità di offrire ai propri ospiti delle esperienze multisensoriali di cui il profumo è un elemento chiave: le fragranze utilizzate hanno infatti un impatto importante sullo stato d’animo e il coinvolgimento emotivo della propria clientela, creando sensazioni diverse come comfort, familiarità, eccitazione o sensazione di benessere. Alcune sono in grado di trasportarci verso luoghi lontani e destinazioni mai visitate prima e le nostre preferenze per una o per l’altra sono a volte il segno che, inconsapevolmente, ci indica che esiste un collegamento tra il nostro naso il ‘tipo di viaggiatore’ che è dentro di noi.