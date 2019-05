“Viaggio al centro della Scienza”: a Padova il 24 maggio Federico Taddia e Pleiadi incontrano le scuole primarie

“Viaggio al centro della Scienza”, la rassegna promossa dalla Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza per combattere bufale e fake news attraverso la voce di esperti, quest’anno parlerà a circa 250 alunni delle scuole primarie di Padova (classi quarte e quinte), con una doppia iniziativa in programma venerdì 24 maggio al Multisala MPX (Sala Petrarca) dalle 9.30 alle 12.

La rassegna, infatti, in questa seconda edizione mira ad educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente attraverso l’adozione di buone pratiche. Di qui la presentazione del libro “Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo” con Federico Taddia, autore e conduttore di numerosi programmi per i canali RAI e per Radio 24, e lo science show “Energia: trasformazioni dell’ambiente”, a cura del Gruppo Pleiadi.

Taddia, autore del volume scritto con Pierdomenico Baccalario, illustrato da Antongionata Ferrari ed edito da Il Castoro, spiegherà, con uno stile semplice e coinvolgente, come si possa cambiare in meglio il mondo adottando piccoli comportamenti ecologici e sostenibili. Tra le sfide proposte ai giovanissimi: come diventare un drago della raccolta differenziata, passare un giorno senza energia elettrica, ridurre la propria impronta di carbonio, aiutare le api e pulire un po’ la propria città.

Sole, cibo, fuoco e vento, invece, saranno i protagonisti dello spettacolo scientifico-didattico ideato dai professionisti della comunicazione scientifica del Gruppo Pleiadi. Quelle indicate sono solo alcune delle tante fonti energetiche che conosciamo e che l’uomo è in grado di sfruttare. Crearle? Impossibile! Distruggerle? Mai! Grazie all’astuzia e a “trucchi” da scienziato, i partecipanti capiranno come l’energia possa essere trasformata, riciclata e riutilizzata, con uno sguardo attento al futuro e alla sostenibilità per il nostro ambiente.

Gli alunni che assisteranno al doppio evento appartengono alle scuole primarie: Forcellini, Giovanni XXIII, Cesarotti-Arria, Rodari, De Amicis e Lambruschini.

L’appuntamento chiude il “Viaggio al centro della Scienza”, che ha visto ospite a Padova, il 13 maggio scorso, anche il noto climatologo Luca Mercalli per una conferenza sul riscaldamento globale che ha registrato un Teatro Ruzante da tutto esaurito.

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Padova e dell’Università di Padova, del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e del sostegno di Pettenon Cosmetics e Solgar. Essa, inoltre, è realizzata in collaborazione con il “Festival Ambiente e Cultura”, promosso dall’Assessorato all’Ambiente e al Territorio, e partecipa al “Festival dello Sviluppo Sostenibile”, organizzato dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile (AsviS).