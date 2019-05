“Viaggio al centro della Scienza” per salvaguardare l’ambiente e combattere le fake news

Il riscaldamento globale, le piccole grandi azioni da cui partire per cambiare il mondo e impattare meno, il buon uso dell’energia. Sarà l’ambiente, nelle sue diverse sfaccettature, il filo conduttore della seconda edizione del “Viaggio al centro della Scienza”, la rassegna promossa dalla Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza per combattere bufale e fake news, portando la scienza tra la gente per offrirle, mediante il racconto di esperti, strumenti adeguati con cui smascherarle e potersi difendere.

Quest’anno i protagonisti dei due appuntamenti in programma il 13 e 24 maggio – realizzati con il patrocinio del Comune di Padova e dell’Università di Padova, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e il sostegno di Pettenon Cosmetics e Solgar – saranno il meteorologo Luca Mercalli, il giornalista e divulgatore scientifico Federico Taddia e i professionisti della comunicazione scientifica del Gruppo Pleiadi. Una scelta dettata anche dalla volontà di ampliare la rassegna alle scuole e di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente attraverso l’adozione di buone pratiche.

La comune attenzione verso le tematiche ambientali ha permesso a IRP di avviare una collaborazione con il “Festival Ambiente e Cultura”, che l’Assessorato all’Ambiente e al Territorio organizza dal 20 al 26 maggio, grazie alla condivisione del calendario di eventi. Le stesse iniziative rientrano altresì nel “Festival dello Sviluppo Sostenibile”, promosso dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile (AsviS) dal 21 maggio al 6 giugno, a cui partecipa anche l’Università di Padova con le varie proposte ideate dalla sua comunità e dai partner.

“Abbiamo voluto focalizzare il ‘Viaggio’ sull’ambiente perché è una vera e propria emergenza: non può più essere considerato un argomento di serie B, ma deve diventare la priorità di tutti per lasciare alle future generazioni un pianeta abitabile. Anche un istituto di ricerca pediatrica è votato a pensare e ad agire in tal senso. È innegabile, infatti, come l’inquinamento ambientale stia producendo gravi effetti sulla salute del bambino. I casi di neonati prematuri e di malattie respiratorie e cardiovascolari sono in aumento – commenta la prof.ssa Antonella Viola, direttrice scientifica di IRP –. Tutte le affermazioni che contraddicono il riscaldamento globale sono bufale e il ‘Viaggio’ è nato proprio con lo scopo di supportare le evidenze scientifiche e combattere la disinformazione”.

Dare un segnale forte, dunque, ma anche fare rete con chi è altrettanto sensibile a queste tematiche, come il Comune di Padova: “Singolarmente possiamo avere idee diverse sulle soluzioni da attuare, ma sul fatto che il problema esista e vada affrontato siamo tutti d’accordo – aggiunge Viola –. Compito di ciascuno è di apportare le proprie competenze e fare squadra: è una carta che funziona sempre. Per questo ringrazio l’amministrazione comunale con cui ci è sembrato normale collaborare”.

“L’alleanza tra IRP e Comune di Padova è bella e per nulla scontata. Ci siamo incontrati sugli stessi temi e abbiamo lavorato assieme per offrire e sviluppare un programma coerente per la città. Questo ci apre a diverse possibilità – dichiara l’Assessora all’Ambiente –. La stimolante conversazione con Luca Mercalli del 13 maggio verrà proposta la mattina successiva anche alle classi delle scuole secondarie che hanno realizzato il progetto ‘I cambiamenti climatici nelle città’, all’interno del programma dell’Assessorato all’Ambiente, nell’ambito delle proposte di educazione alla sostenibilità di Informambiente. Nel solco della stessa comunione di intenti, la presentazione del delizioso libro di Taddia e lo spettacolo didattico a seguire diventano parte integrante del programma dell’ormai decennale ‘Festival Ambiente e Cultura’. Un Festival che si arricchisce sempre più e che quest’anno sarà caratterizzato da un’altra prestigiosa collaborazione, quella con l’Università di Padova e il ‘Festival dello Sviluppo Sostenibile’. Ringrazio IRP per la disponibilità a lavorare assieme sui temi di divulgazione scientifica che ci sono cari, un esempio tangibile di come la sensibilità alle questioni ambientali sia sempre più forte per tutti e a tutti i livelli”.

Gli appuntamenti

Il “Viaggio al centro della Scienza” si aprirà lunedì 13 maggio alle ore 21 al Teatro Ruzante con la conferenza di Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico per La Stampa e RAI, dal titolo “Riscaldamento globale: cent’anni di ricerca scientifica ed è ancora un allarme sottovalutato!”. Con lui dialogheranno il vicesindaco di Padova e professore di Economia dell’Energia alla Scuola di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, e la prof.ssa Antonella Viola.

È dalla fine dell’Ottocento che la causa del riscaldamento globale è nota: il rilascio di CO 2 in atmosfera per la combustione dei materiali fossili. Da allora, la ricerca scientifica ha fatto enormi progressi, ma nel mondo ancora si nega questa evidenza, a cominciare dal presidente USA Trump che dice: “I don’t believe it” (Non ci credo).

Questi dubbi rallentano gli accordi internazionali per la riduzione delle emissioni ed espongono l’umanità a un grave e inedito rischio ambientale. Cosa può fare, invece, ciascuno di noi per impattare meno e adattarsi ai nuovi scenari?

La serata, ad ingresso libero previa prenotazione obbligatoria sul sito www.cittadellasperanza.org, fa da anteprima al “Festival Ambiente e Cultura” di cui lo stesso Mercalli sarà ospite il giorno successivo, martedì 14 maggio dalle ore 9 alle 12 al Multisala MPX, per il seminario su “Clima, ambiente, energia: le sfide del vostro futuro”, riservato agli studenti degli istituti secondari di 2° grado che, nel corso dell’anno scolastico, hanno aderito al progetto “I cambiamenti climatici nelle città” e ad altri progetti didattici promossi da Informambiente. L’evento è realizzato dal Comune di Padova – Settore Ambiente e Territorio in collaborazione con IRP.

Venerdì 24 maggio saranno 300 alunni delle scuole primarie di Padova (classi quarte e quinte) i destinatari della doppia iniziativa in programma nella sala Petrarca del Multisala MPX tra le 9.30 e le 12. Federico Taddia, autore e conduttore di numerosi programmi per i canali RAI e Radio 24, oltre che noto divulgatore scientifico, presenterà “Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo”, scritto con Pierdomenico Baccalario, illustrato da Antongionata Ferrari ed edito da Il Castoro. Con uno stile semplice e coinvolgente, l’autore spiegherà come si possa cambiare in meglio il mondo adottando piccoli comportamenti ecologici e sostenibili. Tra le sfide proposte ai giovanissimi: come diventare un drago della raccolta differenziata, passare un giorno senza energia elettrica, ridurre la propria impronta di carbonio, aiutare le api e pulire un po’ la propria città.

Seguirà lo science show didattico-interattivo “Energia: trasformazioni dell’ambiente”, a cura del Gruppo Pleiadi. Sole, cibo, fuoco, vento: sono solo alcune delle tante fonti energetiche che conosciamo e che l’uomo è in grado di sfruttare. Crearle? Impossibile! Distruggerle? Mai! Grazie all’astuzia e a “trucchi” da scienziato, gli alunni capiranno come l’energia possa essere trasformata, riciclata e riutilizzata, con uno sguardo attento al futuro e alla sostenibilità per il nostro ambiente.