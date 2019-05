Viaggio nell’Italia del Giro, da Riccione a San Marino

Dalla spiaggia alla rocca, dalla repubblica delle vacanze a quella del Titano. Una tappa romagnola che racconta della nascita di Riccione nel 1922, quando si staccò da Rimini, e di come da allora le due capitali della riviera romagnola abbiamo gareggiato nell’“inventare” le vacanze, i giovani, le discoteche. Lo racconta Edoardo Camurri in “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 19 maggio alle 14.00 su Rai2 e alle 18.30 su Rai Storia. Dai bagnini al liscio, dall’ospedale delle tartarughe dell’Adriatico alle discoteche, la puntata propone un ritratto del lido sabbioso di Riccione e poi l’erta salita per arrivare a sconfinare fino a San Marino, la Repubblica che sta lì da sempre, uno degli stati più piccoli del mondo, con vicende storiche incredibili che il Viaggio ricostruisce. Tra i protagonisti della puntata, gli Extra Liscio, Sauro Pari, Rodolfo Francesconi, Giovanna Crescentini, Claudio Visani, Angiolino Piscaglia.