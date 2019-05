Nuovo caso di bird strike nello scalo Falcone Borsellino di Palermo. Uno stormo di uccelli è finito nel motore del volo Roma-Palermo della Ryanair, danneggiandolo. L’aereo era in fase di atterraggio.

I vigili del fuoco, come capita in questi casi, sono entrati in azione, il velivolo trasportava 170 persone. L’atterraggio è avvenuto in modo regolare e l’allarme è rientrato poco dopo.