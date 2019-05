World Password Day: ogni utente deve ricordare 9 parole chiave diverse

La società Nuance, in occasione del World Password Day 2019 del 2 maggio, delinea un quadro generale sulle chiavi di accesso: ogni utente deve ricordare in media 9 password diverse e negli ultimi 12 mesi una persona su 4 è stata vittima di una frode informatica, perdendo in media 2mila dollari a causa di parole chiave inefficienti.

Il 2 maggio sarà un’occasione per riflettere sul ruolo delle password che proteggono le nostre informazioni personali, spesso sottovalutate, tanto che in cima alla classifica di quelle più usate nel mondo c’è da anni la banale “123456“.

Secondo la ricerca di Nuance, le password rappresentano ancora una grande sfida per gli utenti: ognuno gestisce in media 11 account online (mail, servizi bancari, acquisti online, intrattenimento) e per accedervi bisogna ricordare circa 9 password diverse. Una persona su 4 le dimentica almeno una volta al mese, con quasi un terzo (28%) che contatta il servizio clienti ogni 3 mesi per reimpostare le credenziali.

Il World Password Day è stato lanciato per la prima volta nel 2012 da un consorzio di aziende private e si tiene ogni primo giovedì di maggio.