WWF: Lunedì 3 giugno Tour PlasticFree approda a Fregene

Il pomeriggio di lunedì 3 giugno circa 100 dipendenti del gruppo Unilever Italia, insieme ai volontari del WWF, “invaderanno” pacificamente un tratto di spiaggia e di area interna di Fregene per liberarla dalla plastica. L’iniziativa di volontariato aziendale fa parte di un percorso comune tra WWF e il brand Carte d’Or, del gruppo Unilever, da quest’anno uniti nella promozione e realizzazione del Tour spiagge #plasticfree, avviato nell’ambito della Campagna GenerAzioneMare di WWF. L’obiettivo di questa collaborazione è quello di informare, sensibilizzare e coinvolgere in attività specifiche sul territorio sul problema dell’inquinamento da plastica quante più persone possibile, compresi consumatori, dipendenti e clienti di Unilever in Italia.

Programma:

Alle 14.30 inizio delle attività di pulizia

Alle 16.30 – 17.30 evento di chiusura e aperitivo presso il Singita.

Appuntamento con i media per interviste e foto opportunity alle ore 16.00 presso Villaggio dei Pescatori, Beach Club Singita (Via Silvi Marina, 223/a – Fregene, Roma).

All’iniziativa saranno presenti anche Donatella Bianchi la Presidente di WWF Italia e Fulvio Guarneri, presidente di Unilever Italia.

L’evento è patrocinato, inoltre, da Maccarese Spa, l’Associazione Villaggio dei Pescatori ed è realizzato anche grazie alla collaborazione del Comune di Fiumicino.