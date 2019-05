Xylella: Centinaio e Prandini sorvoleranno l’area in elicottero

Il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, ed il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, sorvoleranno in elicottero l’area infetta da Xylella, per verificare dall’alto la strage di ulivi che ha cambiato il volto e il paesaggio del Salento.

Una iniziativa che fa immediato seguito alla valutazione dei rischi da Xylella fastidiosa per piante e colture dell’Unione europea pubblicata dall’Efsa, l’Autorita’ alimentare europea, con le nuove indicazioni per il controllo dei focolai infettivi e per prevenire una ulteriore diffusione nell’Ue. Il sopralluogo aereo partira’ dall’aeroporto di Brindisi alle ore 10.45 e terminera’ a Lecce, dove la delegazione di Coldiretti accompagnera’ Centinaio alla grande assemblea di agricoltori che si terra’ in citta’ a mezzogiorno presso il Teatro Politeama Greco.

Dopo “i gravi ritardi” accumulati negli anni, l’iniziativa della Coldiretti segna “l’importante cambio di passo che si avvia con l’approvazione del Decreto emergenze con interventi decisivi per tutelare l’ambiente, far ripartire l’attivita’ produttiva e fermare il contagio, che si e’ esteso ad una velocita’ di due chilometri al mese”.