Xylella in Puglia: nuove indicazioni per il controllo dei focolai infettivi

A pochi giorni dalla conversione in legge del decreto sulle “Emergenze” in agricoltura, in Puglia si studiano nuove misure per tentare di contenere il batterio Xylella, che assedia gli ulivi nella regione. Domani mattina il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, ed il ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Gian Marco Centinaio, sorvoleranno in elicottero l’area colpita, per verificare dall’alto la strage di ulivi che ha cambiato il volto e il paesaggio del Salento. Coldiretti Puglia spiega che si tratta di “un’iniziativa che fa immediato seguito alla valutazione dei rischi da Xylella fastidiosa per piante e colture dell’Unione europea pubblicata dall’Efsa, l’Autorità Alimentare Europea, con le nuove indicazioni per il controllo dei focolai infettivi e per prevenire una ulteriore diffusione nella Ue“. Dopo l’approvazione del decreto legge “Emergenze”, Coldiretti Puglia chiede “interventi decisivi per tutelare l’ambiente, far ripartire l’attività produttiva e fermare il contagio, che si èesteso ad una velocità di due chilometri al mese“.