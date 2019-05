Zero emissioni entro il 2050: lo chiedono 210 città europee tra cui Milano, Bologna e Firenze

A pochi giorni dal vertice di Sibiu sul futuro dell’Europa, 10 città italiane (Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Capaci, Mantua, Modena, Senigallia, Torino e Zugliano) si sono unite a 200 sindaci di città e capi di amministrazioni locali di tutta Europa, che rappresentano 62 milioni di cittadini, per chiedere ai capi di stato e di governo dell’UE di approvare una strategia di decarbonizzazione a lungo termine per raggiungere le zero emissioni entro il 2050.

Le città si stanno già adoperando verso il 2050 e stanno sviluppando strategie e adottando ambiziosi impegni anche al 2030 – ad esempio, alcune città puntano a rifiuti pari allo zero entro il 2030, altre vogliono edifici a impatto zero e perseguono l’obiettivo del 100% di energia rinnovabile entro il 2050. Tuttavia, hanno bisogno di un quadro europeo e di un’azione da parte dei governi nazionali che gli garantisca quella stabilità a lungo termine, determinazione e risorse che sostengano le loro azioni a favore del clima. Per questo, come è chiaramente indicato nella loro lettera, i leader dell’UE dovrebbero:

Sviluppare una strategia climatica europea a lungo termine giusta ed inclusiva che aumenti la resilienza e preveda un picco delle emissioni dell’UE entro il 2020, una riduzione di più della metà entro il 2030 e il raggiungimento delle zero emissioni nette entro il 2050;

Aumentare gli obiettivi climatici ed energetici dell’UE per il 2030 e il suo NDC (contributo di determinazione nazionale) per garantire una transizione energetica resiliente, rapida e giusta;

Allineare il quadro finanziario pluriennale dell’UE per il 2021-2027 con questa strategia, eliminare le sovvenzioni ai combustibili fossili e integrare l’azione per il clima come priorità in tutti i programmi di finanziamento; e

Far sì che tutti gli Stati membri si impegnino nei confronti di un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni fino allo zero e degli obiettivi di cui sopra.

“Noi, i sindaci e i capi di amministrazioni locali, siamo pronti a sostenere e contribuire alla leadership climatica dell’Europa, poiché gli impatti dei cambiamenti climatici rendono difficile un accesso equo, giusto e duraturo alle opportunità che le nostre grandi città europee offrono“, affermano le città e i governi locali nella loro lettera: sperano che la loro leadership ispirerà i capi di Stato e di governo dell’UE ad aumentare le loro ambizioni e fornirà loro fiducia nel fatto che “le zero emissioni nette entro la metà del secolo non sono solo necessarie e auspicabili, ma anche realizzabili se si lavora insieme“.

“Un’azione audace contro i cambiamenti climatici è vitale per proteggere il pianeta per le generazioni future. Essa ha anche il potenziale per migliorare la vita dei cittadini creando posti di lavoro, purificando l’aria e rendendo le nostre città più inclusive. Le dimostrazioni di #FridaysForFuture hanno dimostrato che i giovani di tutta Europa vogliono cambiamenti radicali per prevenire le catastrofi climatiche. Le politiche che noi, come sindaci europei, chiediamo oggi, possono creare comunità sostenibili, prospere e inclusive che i nostri figli e nipoti meritano di ereditare. Il Comune di Milano è impegnato nell’azione per il clima e chiedo ai leader europei di essere all’altezza della nostra ambizione“, dichiara Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Vice Presidente di C40 Cities.

“In qualità di sindaco di Bologna, sono estremamente orgoglioso di aggiungere il mio nome a questa lettera firmata dai sindaci di tutta Europa“, ha detto Virginio Merola, sindaco di Bologna. “I miei elettori hanno le stesse preoccupazioni dei cittadini di tutta Europa, per i loro figli e per il loro futuro. La città di Bologna è pronta a svolgere un ruolo guida, ma abbiamo bisogno del sostegno del nostro governo e dell’UE su tutti i livelli per raggiungere questi obiettivi ambiziosi ma necessari“.