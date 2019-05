A Zurigo riapre un gioiello architettonico, il Pavillon Le Corbusier

Zurigo e tutto il mondo della cultura si “riappropriano” di un importante tesoro artistico, situato sulla riva orientale del lago, in una incantevole posizione a pochi passi dal centro storico della città: il Pavillon Le Corbusier.

Completato nel 1967, il gioiello architettonico è l’ultima costruzione del grande architetto, designer e artista svizzero-francese, il suo unico edificio interamente in vetro, acciaio, pannelli di vernice colorata e cemento, un’opera significativa perché per l’artista il cemento non era solo un materiale da utilizzare, ma un vero e proprio strumento di espressione. Le Corbusier realizzò questo edificio su commissione della collezionista Heidi Weber che ne fece uno spazio espositivo per i propri lavori artistici, dai dipinti a olio ai disegni, dai mobili alle sculture. Con questo edificio colorato in riva al lago, Le Corbusier ha trasformato in realtà la sua visione di sintesi tra architettura, vita e arte. Il padiglione espositivo segue appieno il sistema Modulor, una scala di proporzioni sviluppata dall’artista che è stato una figura chiave nell’internazionalizzazione dell’architettura e dell’urbanistica, influenzando a livello mondiale i panorami urbani del XX secolo. Anche per questo le opere dell’architetto nel mondo sono entrate a far parte del Patrimonio Unesco.

Questo edificio, interamente diventa la terza sede del Museo für Gestaltung la più importante istituzione di design e di arte visiva in Svizzera con la sua collezione di oltre 500mila opere. Da non perdere, oltre al rinnovato Padiglione in riva al lago, nelle altre due sedi del Museo, la mostra dedicata a Sebastião Salgado, fino al 23 giugno, e la permanente “Collection Highlights” dove si possono ammirare icone del design svizzero quali il pelapatate Rex, il coltellino dell’esercito svizzero firmato Victorinox e anche il celeberrimo font “Helvetica”. Grazie alla linea del tram numero 4, tutte le sedi del Museo di arti figurative sono collegate tra di loro.

Il padiglione Le Corbusier è aperto da maggio a novembre. Allestite dal Museo di arti figurative, diverse mostre temporanee, manifestazioni e workshop illustrano le opere e l’enorme influenza di Le Corbusier nel mondo dell’arte.