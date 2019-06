Adriano Panzironi, migliaia di allocchi all’evento di Roma: la scienza si rivolta contro le fake news

Sono attesi migliaia di allocchi domani al Palazzo dello Sport di Roma per l’evento voluto da Adriano Panzironi, il giornalista che propone un regime alimentare a base di integratori, da lui commercializzati (!), che promette di far vivere fino a 120 anni e di curare molte patologie! Nei giorni scorsi, quando e’ stato dato l’annuncio dell’iniziativa del guru che intende ‘cambiare per sempre la medicina‘, c’e’ stata una levata di scudi da parte di medici, societa’ scientifiche ed esperti. Proprio ieri la Societa’ italiana di diabetologia (Sid) ha invitato le persone con diabete a non abbandonare le terapie nell’illusione di poter curare il diabete con dieta e integratori “come promesso da alcuni personaggi televisivi“. La Sid inoltre ha fatto sapere che “intende denunciare questo flusso di disinformazione e di fake news che puo’ nuocere gravemente alla salute delle persone. Nel pieno rispetto della liberta’ di pensiero e di parola – la Societa’ Italiana di Diabetologia intende denunciare questo flusso di disinformazione e di fake news che puo’ nuocere gravemente alla salute delle persone“.

Sull’argomento e’ intervenuto anche il presidente della Federazione degli ordini dei medici Adriano Panzironi che ha annunciato di aver segnalato l’evento di domani alle autorita’ competenti, perche’: “non si puo’ strumentalizzare la scienza medica per sostenere false speranze. Non si puo’ giocare con la salute delle persone, specie se questo porta ad abbandonare le terapie per seguire un’illusione“. Anelli ha anche ricordato che l’attivita’ di Panzironi e’ stata piu’ volte segnata ai Nas dei carabinieri, che fanno capo al Ministero della Salute. Panzironi dal canto suo, ha gia’ ricevuto una multa di 264 mila euro dall’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per aver trasmesso sul suo canale televisivo “informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute“, una denuncia dell’Ordine dei medici di Roma per esercizio abusivo della professione medica e una sospensione dall’Ordine dei giornalisti del Lazio.