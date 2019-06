Aegean Airlines vince lo Skytrax World Airline Award come miglior compagnia aerea regionale in Europa

AEGEAN è stata nominata “miglior compagnia aerea regionale d’Europa” agli Skytrax World Airline Awards B2019, i Passengers Choice Awards. La compagnia ha vinto lo Skytrax World Airline Award come miglior compagnia aerea regionale in Europa per il nono anno consecutivo, nonché per la decima volta negli ultimi 11 anni. La cerimonia di premiazione di quest’anno si è svolta durante il Paris Air Show a Le Bourget, Parigi.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax ha affermato: “E’ un riconoscimento molto importante per lo staff di Aegean Airlines, a cui va il merito di aver raggiunto un livello così elevato di customer satisfaction. Continuare ad essere scelti come miglior compagnia aerea regionale d’Europa per il nono anno consecutivo non era un compito facile ed è davvero un grandissimo risultato per Aegean Airlines aver raggiunto questo obiettivo”.

Commentando il premio, Dimitris Gerogiannis, CEO di AEGEAN, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che AEGEAN e la Grecia abbiano vinto ancora una volta questo premio prestigioso. Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi di AEGEAN che lavorano instancabilmente per garantire che offriamo, di cuore, la miglior esperienza della Philoxenia greca a tutti i nostri ospiti. Il 2019 è un anno davvero significativo per noi, perché festeggiamo il nostro 20esimo anniversario. L’offerta di servizi di qualità e la promozione delle bellezze della Grecia sono stati al centro della nostra filosofia fin dal nostro primo volo. Continueremo ad investire per il futuro e a lavorare duro per meritarci la fiducia dei nostri passeggeri!”

I World Airline Awards sono gestiti da un’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, la Skytrax Research di Londra, nel Regno Unito.

I risultati finali del sondaggio sono stati misurati su 21,65 milioni di schede di partecipazione, e oltre 100 nazionalità diverse vi hanno preso parte da settembre 2018 a maggio 2019. Le indagini condotte sui clienti sono state eseguite in inglese, francese, spagnolo, russo, giapponese e cinese. Il sondaggio riguarda oltre 300 linee aeree e misura gli standard di qualità rispetto a 49 KPI relativi ai prodotti e servizi offerti negli ambienti aeroportuali e a bordo. Un elemento chiave nel sondaggio è che i viaggiatori scelgano personalmente la compagnia aerea che considerano migliore, con ciò sottolineando la missione principale dei Passenger’s Choice Awards.

World Airline Awards:

Giunti alla diciannovesima edizione, i World Airline Awards, indipendenti e imparziali, sono stati introdotti nel 1999 per fornire una valutazione sulla soddisfazione del cliente veramente globale. I viaggiatori di tutto il mondo votano nel più grande sondaggio sulla customer satisfaction per scegliere i vincitori del premio. I premi sono indicati dai media di tutto il mondo come gli “Oscars of the aviation industry”.

Skytrax paga tutte le spese per l’evento Survey and Awards, mentre le compagnie aeree non hanno a loro carico nessuna tassa di iscrizione o registrazione. L’evento e la presentazione del premio sono gestiti gratuitamente da Skytrax.

Le compagnie aeree non devo pagare nessun costo o commissione per l’uso dei loghi e dei risultati dei premi. I clienti di oltre 100 nazionalità hanno partecipato al sondaggio con 21.65 milioni di votanti contati nei risultati.

Gli ammessi al sondaggio sono stati sottoposti ad uno screening per identificare l’IP e le informazioni dell’utente, mentre duplicati o voci non idonee sono stati cancellati. Più di 300 compagnie aeree sono state ammesse alla selezione.

Il sondaggio online è stato attivo da settembre 2018 a maggio 2019, insieme agli inviti inviati agli intervistati dell’anno precedente presenti nel database di Skytrax. Il sondaggio dei clienti è stato gestito in inglese, francese, spagnolo, russo, giapponese e cinese. Su base annua, gli incrementi più consistenti sono stati rilevati nei voti dei clienti di lingua cinese e spagnola.

AEGEAN Airlines

AEGEAN Airlines e la sua filiale Olympic Air hanno trasportato 14 milioni di passeggeri nel 2018. Nel 2019 la rete copre 151 destinazioni (31 nazionali e 120 internazionali) in 44 paesi. Dal 30 giugno 2010 AEGEAN è membro di STAR ALLIANCE, la più forte alleanza di compagnie aeree di tutto il mondo. La compagnia, inoltre, è stata nominata come miglior compagnia aerea regionale d’Europa con il premio Skytrax World Airline.