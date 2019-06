Aeronautica Militare: due trasporti sanitari d’urgenza in poche ore, tra cui un neonato in pericolo di vita

L’Aeronautica Militare ha effettuato due trasporti sanitari d’urgenza tra il 18 ed il 19 giugno. Il primo volo si è concluso ieri intorno alle 18:00 ed ha consentito il trasporto urgente da Cagliari a Ciampino di un neonato di pochi giorni, per il quale si è reso necessario un intervento specialistico presso l’Ospedale pediatrico ”Bambino Gesù” di Roma. La richiesta, come previsto dalle procedure di urgenza per questo tipo di trasporti, è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, il centro operativo dell’Aeronautica Militare che ha il controllo degli assetti a disposizione per questo genere di missioni su tutto il territorio nazionale.

Per il piccolo paziente, in pericolo di vita, è stato deciso il trasferimento immediato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato uno dei velivoli della Forza Armata in servizio di prontezza operativa 24 ore su 24. Il velivolo, un Falcon 900 del 31° Stormo, decollato dall’aeroporto militare di Ciampino e giunto in Sardegna per imbarcare il bimbo, i genitori e l’equipe medica, è ripartito alla volta di Roma per consentire il successivo trasporto verso l’ospedale pediatrico.

A seguito di una seconda segnalazione sopraggiunta dalla Sala Situazione di Vertice del Comando della Squadra Aerea, in risposta alla richiesta pervenuta dalla Prefettura di Udine, nella mattinata di oggi, un altro Falcon 900 è intervenuto dirigendosi, questa volta, a Ronchi dei Legionari (GO) per il trasporto di un’equipe medica a Cagliari per l’espianto di un organo. Il velivolo è poi ripartito nel pomeriggio ed è riatterrato sull’aeroporto del Friuli Venezia Giulia per consentire all’equipe medica di effettuare il trapianto dell’organo.

Gli interventi di velivoli ed equipaggi dell’Aeronautica Militare in attività per la collettività sono quotidiane e riguardano numerosi ambiti: dai trasporti sanitari di urgenza, come quello di ieri, che consentono di spostare in tempi rapidissimi pazienti in condizioni critiche verso centri specialistici su tutto il territorio nazionale, insieme ad equipe mediche specializzate, al trasporto di organi per trapianti, che richiede anch’esso tempi rapidi di reazione, agli interventi di ricerca e soccorso aereo in caso di persone disperse e/o traumatizzate, al concorso in caso di pubbliche calamità.

Si tratta in ogni caso di missioni che necessitano della massima tempestività e l’Aeronautica Militare, con reparti di volo dislocati su tutto il territorio, mette a disposizione velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi strettissimi ed in grado di operare anche in condizioni meteorologiche avverse. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate in questo contesto dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e della 46a Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea anche in casi di grandi emergenze e calamità nazionali.