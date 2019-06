Aerospazio, a Grottaglie nel 2020 un evento internazionale senza precedenti

“Per la prima volta in Puglia, a Grottaglie (Ta), organizzeremo un evento internazionale che mettera’ in contatto start up, piccole e medie imprese pugliesi dei comparti aeronautico e spaziale con il mondo finanziario ed il sistema dei fondi specializzati negli investimenti di settore”. Lo ha annunciato oggi a Parigi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita allo stand istituzionale della Regione Puglia, l’assessore allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino, nella giornata di apertura dell’International Paris Air Show. Il premier – ha detto Borraccino – e’ rimasto positivamente impressionato da quello che stiamo facendo in Puglia insieme con il Distretto dell’Aerospazio e in modo particolare per l’iniziativa che stiamo organizzando a Grottaglie”. Ad uno degli eventi mondiali dell’aeronautica e dell’Aerospazio, la Regione Puglia, insieme ad Aeroporti di Puglia e al Distretto aerospaziale pugliese, presenta l’infrastruttura dell’aeroporto di Grottaglie nella sua doppia veste di piattaforma sia per la sperimentazione dei voli a pilotaggio remoto che dei voli suborbitali.

“L’evento – ha spiegato l’assessore in riferimento alla manifestazione del 2020 – si svolgera’ in primavera a Grottaglie, dove si concentrano attivita’ industriali attorno all’aeroporto che vanta la piu’ grande pista di atterraggio d’Europa. Grottaglie, vorrei ricordare – ha detto ancora Borraccino al premier Conte – e’ una piattaforma unica nel Sud Europa per la sperimentazione di nuove soluzioni aeronautiche (test bed) ed in particolare per il volo senza pilota ed e’ stata indicata come sede di uno spazioporto da cui decolleranno i vettori del futuro”. “Una manifestazione del genere – ha continuato Borraccino – consentira’ al sistema produttivo aerospaziale di tutta la Puglia di presentare al mondo finanziario ed agli investitori internazionali le proprie produzioni e le idee innovative per prodotti futuri in particolare nelle tecnologie “unmanned”, cioe’ senza pilota” Per realizzare l’iniziativa, collaboreranno la Regione Puglia, la societa’ regionale in house Puglia Sviluppo e il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta). Saranno coinvolti il ministero dello Sviluppo Economico e l’Ice Agenzia. La manifestazione inoltre verra’ posta all’attenzione dell’Esa, Agenzia spaziale europea, dell’Asi, Agenzia spaziale italiana, e di aziende di settore.