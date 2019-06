Air Transat è stata eletta Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo per il 2° anno consecutivo

Air Transat, compagnia aerea canadese, è stata eletta per il secondo anno consecutivo come Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo alla cerimonia di presentazione dell’evento Skytrax World Airline Awards, tenutasi oggi al 53° Salone internazionale dell’aeronautica di Le Bouget (Parigi), in Francia.

“È un grande onore ricevere ancora una volta questo riconoscimento dai nostri clienti, che apprezzano il servizio globale che offriamo. La loro partecipazione al più prestigioso sondaggio internazionale sulle compagnie aeree è una reale dimostrazione della soddisfazione nei nostri confronti,” ha dichiarato Annick Guérard, direttrice operativa di Transat. Ha poi aggiunto: “Questa scelta dei passeggeri è un riconoscimento degli sforzi del nostro personale che, giorno dopo giorno, si prodiga con energia e passione per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio memorabile dal momento in cui iniziano a sognare la loro vacanza. Desidero ringraziare i nostri 5.000 dipendenti per lo straordinario lavoro e per la grande professionalità“.

L’ Esperienza Air Transat

L’obiettivo di Air Transat consiste nel soddisfare le aspettative dei viaggiatori e offrire un’eccezionale esperienza di volo. La compagnia aerea si distingue per il clima cordiale e amichevole in ogni fase del viaggio del cliente: prenotazione, check-in, imbarco, accoglienza a destinazione e ritorno dalla vacanza.

Il vettore offre circa 60 destinazioni “point to point” in oltre 25 paesi, un sito Web che ha ricevuto riconoscimenti per l’esperienza di acquisito piacevole e stimolante che lo contraddistingue, pasti gourmet durante il volo realizzati dal rinomato Chef del Québec Daniel Vézina e i vantaggi della Classe Club che uniscono comodità e servizio personalizzato. La Classe Economica offre la stessa accoglienza amichevole e premurosa, un sistema di intrattenimento personalizzato accessibile tramite schermo touch individuale o sull’app mobile di Air Transat, un Baby Club per i viaggiatori più giovani dai 2 agli 11 anni, e tariffe Eco che offrono flessibilità e numerosi vantaggi. Inoltre, un equipaggio pieno di premure e attenzioni rende ancora più piacevole volare con Air Transat.

L’evento World Airline Awards è stato istituito nel 1999 quando Skytrax ha lanciato il primo sondaggio globale di soddisfazione dei passeggeri delle compagnie aeree. Il sondaggio raccoglie le opinioni dei viaggiatori di 300 compagnie aeree per un periodo di 9 mesi e in 100 paesi. Le compagnie aeree sono classificate sulla base di circa 40 criteri, dal check-in e l’imbarco al servizio del personale, alla comodità del posto, alla pulizia e all’intrattenimento durante il volo. Il sondaggio di quest’anno ha coinvolto oltre 21 milioni di passeggeri.