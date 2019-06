Al via le giornate dell’Energia di Trevi

Si aprono domani, 7 giugno 2019, alle 12 nella cornice di Villa Fabri a Trevi (PG), le “Giornate dell’Energia” giunte quest’anno alla terza edizione. Trevi ormai può essere definiti la “Cernobbio” umbra della transizione energetica per le grandissime imprese presenti e per quelle dell’economia circolare.

L’appuntamento è promosso dal World Energy Council Italia e da Globe Italia – Associazione nazionale per il clima nazionale in collaborazione con AICP-Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari e la LUISS – School of Government. Quest’anno l’evento è anche inserito negli appuntamenti del Festival Asvis dello Sviluppo Sostenibile 2019. A Trevi si parlerà di sostenibilità, impresa, sviluppo sostenibile e di come rispondere alle istanze della “generazione Greta Thunberg”.

Si alterneranno ospiti importanti, come relatori e formatori, tra gli altri: Marco Margheri, Andrea Péruzy, Matteo Favero, Massimo Santori, Marco Peruzzi, Renato Grimaldi, Alessandro Bratti, Giuseppe Meduri, Donato Leone, Maurizio David Sberna, Chiara Braga, Luca Briziarelli, Stefano Ciafani, Stefano Vignaroli. L’evento ha il patrocinio della Camera dei Deputati, della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente, del FAI, della Regione Umbria e del Comune di Trevi (PG).