Alimenti, Coldiretti: crollano gli acquisti di pesce azzurro

Crollano gli acquisti di pesce azzurro in Italia: fanno segnare un calo che varia dal -5% per le sarde al -10% per le alici fino al -15% per lo sgombro, secondo quanto emerge dal rapporto “Sos pesce italiano” elaborato da Coldiretti Impresapesca sulla base di dati relativi al primo quadrimestre del 2019 dell’Ismea e presentato in occasione della giornata nazionale del pesce italiano. Scopo dell’iniziativa è fare conoscere caratteristiche, qualità ed aiutare a fare scelte di acquisto consapevoli in tutta Italia, nei mercati di Campagna Amica in città, nei porti, sulle barche e negli allevamenti ittici. A Roma protagonista il pesce povero dalla rete ai fornelli a Genova il pesce a miglio zero offerto direttamente dai pescatori sbarcati sulla Darsena mentre a Milano consigli per seguire la stagionalità e a Brindisi in azione il tutor del mare ma molte altre iniziative lungo la Penisola.

Il consumo pro capite degli italiani è di circa 28 kg di pesce all’anno, sottolinea Coldiretti, superiore alla media europea ma decisamente basso se confrontato con quello di altri Paesi che hanno un’estensione della costa simile, come ad esempio il Portogallo, dove se ne mangiano quasi 60 kg, praticamente il doppio. Non a caso il pesce rappresenta solo la sesta voce di spesa nel carrello alimentare delle famiglia italiane per un valore che nel 2018 è stato di 488 euro, sostanzialmente sui livelli di dieci anni fa, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat.

La diminuzione del consumo di pesce azzurro impatta direttamente anche sulla salute degli italiani, visto che questo tipo di prodotti ittici ha importanti caratteristiche nutrizionali, essendo il più ricco in assoluto per contenuto di Omega3, che proteggono il cuore, sostengono il metabolismo e combattono l’invecchiamento. Mangiare pesce, soprattutto azzurro, fa bene, infatti, a tutte le età, ricorda Coldiretti Impresapesca, e nelle diverse fasi della vita, dall’infanzia, all’adolescenza, all’età adulta, alla gravidanza e menopausa, fino alla terza età, al punto che molte raccomandazioni internazionali e nazionali ne consigliano il consumo almeno 2 volte a settimana.