Ecco l’alimento che potrebbe prevenire il cancro del colon-retto

Secondo una ricerca della Washington University School of Medicine, pubblicata su “Gut”, un particolare alimento, consumato 2 o più volte a settimana, potrebbe aiutare a prevenire, almeno negli uomini, la crescita di “adenomi” intestinali, formazioni pre-cancerose che possono rappresentare l’anticamera del cancro del colon-retto.

L’indagine ha coinvolto oltre 32mila maschi e oltre 55mila femmine: i partecipanti allo studio sono stati sottoposti a endoscopia per studiare il tratto intestinale, hanno compilato questionari alimentari e riferito dettagli sul consumo di yogurt.

Durante il periodo di osservazione i ricercatori hanno diagnosticato 5811 adenomi nei maschi e 8116 nelle donne: il consumo di yogurt (almeno 2 volte a settimana) è risultato associato, solo nei maschi, a una riduzione del rischio di adenomi del 19%, e in particolare a una riduzione del 26% del rischio di sviluppare gli adenomi con maggiore probabilità di trasformarsi in tumori.

Si consideri, spiegano gli autori, che si tratta di uno studio osservazionale e quindi di per sé insufficiente a stabilire una relazione di causa ed effetto tra yogurt e adenomi, ma comunque solido, in quanto condotto su migliaia di soggetti. Si ipotizza che siano i fermenti lattici dello yogurt a ridurre la formazione di adenomi contrastando l’accumulo di sostanze tossiche nel tratto intestinale. Non è chiaro il motivo per cui l’effetto benefico non si riscontri anche nelle donne.