Richiamati dal mercato per rischio dovuta a presenza di allergeni, due prodotti della Bauer spa. Si tratta del “Brodo granulare istantaneo ai funghi” da 120 grammi e del “Dado da brodo ai funghi porcini” da 60 grammi, i cui lotti sono rispettivamente n° L00010327 e n° L00010304, entrambi con scadenza 4/22. Il motivo del richiamo, pubblicato sul sito web del Ministero della Salute, è indicato in “presenza di allergene Beta-lattoglobuline“. I consumatori allergici che lo avessero acquistato sono invitati a non consumarli e a contattare l’azienda al numero 340.4909501.